сегодня в 11:00

Более 20 мощных взрывов прогремело в Одессе минувшей ночью

Жители Одессы слышали более 20 мощных взрывов за прошедшую ночь. По объектам ВПК и энергетической инфраструктуры отработали российские дроны «Герань-3», сообщает SHOT .

После ударов в городе вспыхнул мощный пожар площадью 5000 кв. м. Горел военный склад, где хранилось вооружение и техника стран НАТО, переданные ВСУ.

В Одессе начались перебои с электричеством. Прошедшей ночью взрывы слышали и жители Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Ночью в небе над Россией ПВО сбила 103 украинских беспилотника. БПЛА уничтожили над пятью регионами страны, Черным и Азовским морями.

