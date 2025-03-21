Более 100 окопных свечей для бойцов СВО изготовили волонтеры Люберец в 2025 году

Более 100 окопных свечей для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, изготовили волонтеры городского округа Люберцы с начала года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В управлении по работе с молодежью прошел мастер-класс по изготовлению окопных свечей для наших бойцов. Под руководством опытных наставников волонтеры смогли освоить все этапы процесса. В рамках мастер-класса было изготовлено более 40 окопных свечей, используя доступные материалы: жестяные банки из-под консервов, картон и парафин. Ребята нарезали картон на полоски, скручивали их в фитили и помещали в жестяные банки. Затем подготовленные фитили заливались расплавленным парафином», — отметила начальник управления по работе с молодежью администрации муниципалитета Наталья Канакова.

Она добавила, что в ближайшее время готовые свечи будут переданы военнослужащим для использования в полевых условиях.

«Мастер-классы по изготовлению окопных свечей на площадке управления мы проводим регулярно. С начала года волонтеры изготовили более ста блиндажных свечей», — уточнила Канакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.