Более 1 млн рублей передали бойцам СВО сотрудники предприятия Сергиева Посада

Сотрудники ООО «Новые технологии и материалы» встретились с ветеранами и действующим командованием специального подразделения ОМОНа, участвующими в специальной военной операции. В организации встречи помогла администрация Сергиево-Посадского городского округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для многих сотрудников компании эта встреча была особенно важной, поскольку их родные сейчас находятся на передовой.

Гостям рассказали о работе в Сергиево-Посадском округе Центра поддержки участников СВО и членов их семей, а также о том, что в округе начало активно работать местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. По словам временно исполняющего обязанности руководителя местного отделения Ассоциации Александра Волкова, демобилизованные обращаются с просьбой оказать содействие в получении квалифицированной медицинской помощи, решении вопросов социальных выплат, предоставления жилья и трудоустройства.

Ключевым моментом встречи стала передача средств, собранных сотрудниками предприятия в рамках Дня благотворительного труда, подразделению Сергиево-Посадского ОМОНа, выполняющему боевые задачи в зоне СВО.

«Есть такое выражение „Народ и армия едины“. Армия без поддержки таких предприятий, трудовых коллективов, не будет сильной. Поэтому я и в моем лице бойцы на передовой искренне благодарим людей за их труд. Они помогают ковать нашу победу», — отметил участник СВО, ветеран боевых действий, участник президентской программы «Время героев» Андрей Яковлев.

ООО «Новые технологии и материалы» регулярно помогает военнослужащим: сотрудники сбирают средства, гуманитарную помощь, а добровольцам, отправившимся на фронт, предприятие оказывает всестороннюю поддержку.

«Коллектив очень хорошо откликнулся на предложение главы Сергиево-Посадского округа Оксаны Ерохановой о проведении Дня благотворительного труда. Был собран один миллион сто сорок семь тысяч рублей. Эти средства будут направлены в поддержку Сергиево-Посадского ОМОНа, а часть из них пойдет на приобретение реабилитационного оборудования для нашего госпиталя им. А. Вишневского», — отметил генеральный директор ООО «Новые технологии и материалы» Александр Карпенко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.