Бойцы ВСУ в Судже разбрасывали взрывчатку, замаскированную под шоколадки

Украинские военнослужащие в Судже Курской области заминировали входы в частные дома и разбрасывали взрывчатку, которую искусно замаскировали под шоколадные батончики известных производителей, сообщает ТАСС .

«Отмечается минирование входов и выходов частных домов. Там, где лежали тела гражданских, <…> обнаруживали минирования трупов», — заявили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства добавил, что российскими военнослужащие обнаружили небольшие взрывные устройства, которые бойцы киевского режима замаскировали под шоколадные батончики.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что украинский военный замаскировался под куст, чтобы сбежать из Курской области на Украину. Побег бойца ВСУ запечатлел оператор российского дрона.

Российские военнослужащие продолжают наступление в Курской области, освобождая новые территории региона.