Украинский военный замаскировался под куст, чтобы сбежать из Курской области в Сумскую область Украины. Побег солдата запечатлел оператор российского дрона, наблюдавший за ним, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Дрон заметил передвигающийся «куст» во время воздушной разведки под Сумами. По данным военных, этим «кустом» оказался боец ВСУ, который бежал из курского приграничья. Военный «превратился» в элемент флоры, чтобы замаскироваться и попробовать выбраться незамеченным.

«Что-то здесь не так», — комментирует оборонное ведомство, публикуя видео побега украинца.

Российские войска продолжают наступление в Курской области, освобождая новые территории региона. Недавно ВС РФ провели дерзкую операцию «Поток», также известную как «Труба», и деоккупировали крупный райцентр Суджа.

По словам командира российского батальона ОДШБр «Ветераны», операция «Поток», в ходе которой армейцы прошли по газопроводу и вышли в тыл ВСУ в Курской области, рассматривалась как план Б по освобождению Суджи.