«„Поток“ был планом Б»: комбат раскрыл детали легендарной операции в Судже

Операция «Поток», в ходе которой российские военные прошли по газопроводу и вышли в тыл ВСУ в Курской области, была планом Б по освобождению Суджи, заявил командир батальона ОДШБр «Ветераны» с позывным Морпех. По его словам, главной целью суджанской операции считалось выравнивание оборонительной линии по ж/д промзоны около города, сообщает ТАСС .

«Уже зная ошибки, которые были до этого, у нас всегда есть наготове план Б. К примеру, если мы видим, что выполнение задачи идет хорошо, либо где-то есть слабина у противника, у нас есть тот самый резервный план, который мы в этом случае применяем», — признался Морпех.

По словам командира, перед операцией российские военные «поняли, что могут осилить больше». После этого бойцы ввели новые резервы, переговорили с коллегами и отправили подготовленные войска в Суджу.

Подробнее об освобождении курского райцентра Суджа и мартовском наступлении армии России читайте в статье РИАМО.