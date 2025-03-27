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Солдаты украинской армии несут колоссальные потери в Курской области. Российские бойцы уничтожают противника у погранперехода «Суджа» и у населенных пунктов Олешня и Гоголевка, сообщает ТАСС .

Особенно потери несут подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Они были доукомплектованы за счет солдат с боевым опытом из других штурмовых подразделений.

ВС РФ продолжают перемалывать резервы, которые Киев перебрасывает к погранпереходу «Суджа. Спецоперация по вытеснению врага из Курской области идет полным ходом.

Ранее президент РФ Владимир Путин переадресовал российским военным слова благодарности за освобождение Суджи. Глава государства также поблагодарил активистов «Движения первых», которые работают в пунктах временного размещения.