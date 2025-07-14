Успенский кафедральный собор в Сергиево-Посадском округе отапливается по новой системе

14 июля сотрудники филиала «Мособлгаз-Север» торжественно запустили на его территории котлы наружного размещения, благодаря которым здания будут отапливаться круглый год, что позволит прихожанам чувствовать себя комфортно и в зимнее время, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Помимо Успенского храма, газифицировали воскресную школу и крестильный храм, которые также находятся на территории собора.

По словам игумена Иоанна (Самойлова), настоятеля Успенского собора, благочинного Сергиево-Посадского церковного округа, раньше весь собор отапливался с помощью центрального отопления, но с развитием собора этих мощностей стало не хватать.

«Перепад температур пагубно отражался на ценной иконописи. Были даже времена, когда зимой температура в храме достигала +10, мы даже служили все в рукавицах. Теперь мы надеемся, что все это позади», — рассказал игумен Иоанн (Самойлов), настоятель Успенского собора, благочинный Сергиево-Посадского церковного округа.

Все работы по установке новых котлов наружного размещения заняли около 15 месяцев, у них большая мощность, которая обеспечит бесперебойную подачу газа.

«Для нас большая честь участвовать в таком важном деле, теперь в этом древнем храме будет тепло и уютно, а фрески и иконы будут защищены и находиться в комфортном микроклимате. Мы постарались сделать всё, чтобы современные технологии органично вписались в это святое место, не нарушив его духовную атмосферу», — рассказал Даниил Мосин, ведущий инженер отдела технологического присоединения филиала «Мособлгаз-Север».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.