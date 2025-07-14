В Павловском Посаде продолжаются празднования Дней деревень

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В минувшие выходные для жителей деревень Митино и Семеново были организованы концертные программы. Творческие номера подарили всем присутствующим артисты городского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

От имени главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Олеговича Семенова, с теплыми словами к жителям деревень обратилась его заместитель Камиля Тагировна Маркова. Она также вручила награды тем жителям, кто внес личный вклад в развитие своей Родины.

Благодарностью Московской областной Думы за добровольческую (волонтерскую) деятельность наградами отметили следующих жителей деревни Митино: Елену Вячеславовну Пескову, Ивана Степановича Кисиль, Юлию Владимировну Шашкину, Николая Григорьевича Макшанова, Наталью Петровну Решетникову.

Благодарственным письмом Главы Павлово-Посадского городского округа за участие в проекте «Успех V Единстве поколений» наградили: Эдуарда Владимировича Слободчикова, старосту д. Митино, Елену Александровну Слободчикову, Татьяну Николаевну Макшанову, Михаила Николаевича Макшанова и Юрия Николаевича Филатова.

Среди жителей деревни Семеново награды распределились следующим образом:

Благодарность Московской областной Думы за добровольческую (волонтерскую) деятельность: Алексей Александрович Кораблев, Артем Викторович Моисеенко, Надежда Николаевна Куркова. Благодарственным письмом Павлово-Посадского городского округа за участие в проекте «Успех V Единстве поколений» наградили Наталью Владимировну Ткач, старосту д. Семеново.

День деревни — это праздник, который объединяет жителей населенного пункта, укрепляет их связи и напоминает о важности сохранения традиций и истории своего края.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.