В Павловском Посаде продолжаются празднования Дней деревень
Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.
В минувшие выходные для жителей деревень Митино и Семеново были организованы концертные программы. Творческие номера подарили всем присутствующим артисты городского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
От имени главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Олеговича Семенова, с теплыми словами к жителям деревень обратилась его заместитель Камиля Тагировна Маркова. Она также вручила награды тем жителям, кто внес личный вклад в развитие своей Родины.
Благодарностью Московской областной Думы за добровольческую (волонтерскую) деятельность наградами отметили следующих жителей деревни Митино: Елену Вячеславовну Пескову, Ивана Степановича Кисиль, Юлию Владимировну Шашкину, Николая Григорьевича Макшанова, Наталью Петровну Решетникову.
Благодарственным письмом Главы Павлово-Посадского городского округа за участие в проекте «Успех V Единстве поколений» наградили: Эдуарда Владимировича Слободчикова, старосту д. Митино, Елену Александровну Слободчикову, Татьяну Николаевну Макшанову, Михаила Николаевича Макшанова и Юрия Николаевича Филатова.
Среди жителей деревни Семеново награды распределились следующим образом:
Благодарность Московской областной Думы за добровольческую (волонтерскую) деятельность: Алексей Александрович Кораблев, Артем Викторович Моисеенко, Надежда Николаевна Куркова. Благодарственным письмом Павлово-Посадского городского округа за участие в проекте «Успех V Единстве поколений» наградили Наталью Владимировну Ткач, старосту д. Семеново.
День деревни — это праздник, который объединяет жителей населенного пункта, укрепляет их связи и напоминает о важности сохранения традиций и истории своего края.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.