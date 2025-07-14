Ассоциация ветеранов СВО из Щелкова доставила гуманитарную помощь в ЛНР

На днях был успешно отправлен и доставлен очередной гуманитарный груз в Луганскую Народную Республику. Получателями помощи стали военнослужащие 752-го и 59-го полков.

Гуманитарный груз включал в себя самое необходимое для бойцов: продукты питания, средства личной гигиены, одежду, медикаменты, предметы первой необходимости и техническое оборудование, необходимое в полевых условиях. Все это было собрано силами неравнодушных жителей, организаций и волонтёрских объединений при координации Ассоциации ветеранов СВО.

Особую благодарность организаторы выражают Борису Романовичу Дудику и Совету ветеранов г. о. Щёлково, Щёлковской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма и её руководителю Алле Дубенко, Союзу десантников городского округа Клин, волонтёрскому объединению «Бравес» под руководством Райса Бедретдинова, Комитету семей СВО в лице Анны Андреевой и активистам Молодой Гвардии г. о. Щёлково. Их участие стало важной частью общего дела — поддержки наших защитников, находящихся на передовых позициях.

«Каждый пакет, каждая коробка — это частичка души наших граждан. Бойцы чувствуют, что за ними стоит сильный и сплоченный тыл», — отметили в Ассоциации ветеранов СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.