Воробьев: центр содействия строительству сопровождает более 6,2 тысячи проектов

На сопровождении у центра содействия строительству (ЦСС) в Подмосковье находится свыше 6,2 тыс. проектов. Такую цифру зафиксировали за первое полугодие 2025-го, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За это же время создано 17,5 тыс. рабочих мест — на 6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также введено в эксплуатацию 720 нежилых объектов, общий объем инвестиций в которые составил 74 млрд рублей. Кроме того, выдано 1,3 тыс. разрешений на строительство — объем инвестиций превышает 194 млрд рублей», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что подать обращение в ЦСС можно при помощи заявки на сайте.

Губернатор также поделился рядом проектов, получивших разрешение на строительство благодаря помощи ЦСС. В деревне Сколково Одинцовского округа к концу 2026 года будет готов второй корпус ветеринарной клиники, где предусмотрены операционные, лаборатория и неотложная помощь для животных.

В Электрогорске возвели шестой цех компании «ЭКОлаб», где наладят ежегодный выпуск 405 млн единиц упакованной продукции, в том числе глазного геля и крема.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, бадминтонным центром, тренажерным залом, а также залами для бокса и борьбы появился в Раменском. Там предусмотрены бесплатные сеансы по программам «Активное долголетие» и «Добрый час».

Кроме того, в Егорьевске было реконструировано старейшее хлебопекарное предприятие. Его мощность повысили до 700 кг продукции в час.

«К третьему кварталу этого года построим новый комплекс по изготовлению слоеного теста, слоек и блинов с разными начинками компании „Элика“ в Павловском Посаде. Объемы производства составят 29,9 тыс. тонн продукции», — добавил Воробьев.

По его словам, все это указывает на высокие темпы развития Московской области и постоянном интересе бизнеса к работе в регионе. Данная работа будет продолжена.