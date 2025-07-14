Аномальная жара ушла из Москвы, но температура все равно осталась выше нормы

Аномальная жара покинула Москву, однако температура воздуха в городе останется выше климатической нормы примерно на 2 градуса в течение недели, сообщает «Вечерняя Москва».

В Москве завершился период аномальной жары, но температура воздуха по-прежнему будет превышать средние значения для этого времени года. По словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в первой половине недели ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, с грозами, градом и порывистым ветром.

Позднякова пояснила, что ночные температуры сохранятся на уровне 17–19 градусов, а дневные — 24–26 градусов. Погода останется неустойчивой, но ночи будут теплыми. Во второй половине недели атмосферное давление повысится, осадки прекратятся, ночи станут немного прохладнее — 14–19 градусов, а днем температура поднимется до 23–29 градусов.

Метеоролог подчеркнула, что жара выше 30 градусов не вернется в столицу до конца июля. Она отметила, что москвичей ждет комфортная летняя погода, подходящая для отдыха на природе.

Климатолог фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин добавил, что в ближайшие 50 лет средняя летняя температура в России может увеличиться на 2-3 градуса. Такой прогноз основан на данных Главной геофизической обсерватории и наблюдаемых климатических тенденциях последних десятилетий.