Бойцы ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Грабовское Сумской области
Фото - © РИА Новости
Российские военнослужащие освободили от ВСУ населенный пункт Грабовское, расположенный в Сумской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Село под свой контроль в результате активных действий взяли подразделения «Северной» группировки войск.
Также российская армия нанесла огневое поражение формированиям механизированной бригады ВСУ вблизи населенных пунктов Мирополье и Садки Сумской области.
Ранее военные формирования «Южной» группировки провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Бондарное на территории ДНР.
Вооруженные Силы РФ продолжают проведение специальной военной операции, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил глава государства Владимир Путин.
