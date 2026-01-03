ВС РФ освободили от присутствия ВСУ Бондарное в ДНР
Фото - © РИА Новости
Военные формирования группировки «Южной» провели успешную операцию на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). В ходе боевых действий им удалось взять под контроль еще один стратегический объект — населенный пункт Бондарное, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Населенный пункт Бондарное теперь находится под контролем российских сил. Освобождение этого населенного пункта стало результатом наступательных мероприятий.
Военнослужащие действовали решительно и целенаправленно. Благодаря их усилиям удалось достичь поставленных целей в этом районе.
Операция завершилась успешно для подразделений «Южной» группировки. С территорий Бондарное удалось вытеснить представителей Вооруженных сил Украины.
