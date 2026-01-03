ВС РФ освободили от присутствия ВСУ Бондарное в ДНР

Военные формирования группировки «Южной» провели успешную операцию на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). В ходе боевых действий им удалось взять под контроль еще один стратегический объект — населенный пункт Бондарное, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.