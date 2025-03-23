сегодня в 11:10

Бойцы ВС РФ ударили из РСЗО «Торнадо-С» по пункту дислокации бригады «Азов»*

«Потери противника составили более 10 боевиков. Расчетами ПВО уничтожено 24 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Также военнослужащий добавил, что в результате удара были ликвидированы 7 станций спутниковой связи Starlink, 21 пункт управления беспилотниками и полевой склад боеприпасов противника.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщала, что с 15 по 21 марта российские военные нанесли 13 групповых ударов с использованием высокоточного оружия, БПЛА по военным объектам противника в зоне проведения спецоперации.

* Организация признана террористической и запрещена в России.