Бойцы ВС РФ освободили от присутствия ВСУ Константинополь в ДНР

Российские военные ежедневно продвигаются в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и освобождают от присутствия противника территории. Так, 9 марта под контролем бойцов ВС РФ оказался населенный пункт Константинополь в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ .

В ходе успешной военной операции силы группировки войск «Восток» взяли под контроль село Константинополь, расположенное на территории ДНР. Решительное наступление войск позволило полностью очистить данный населенный пункт от присутствия представителей киевского режима.

Освобождение Константинополя улучшило позиции российских военных, которые методично продолжают достигать поставленных целей на СВО.

Ранее сообщалось, что российские военные начали активно штурмовать Курскую область и выдавливать из нее бойцов ВСУ. Порядка 1,5 тысячи военных ВСУ оказались в огненном мешке.