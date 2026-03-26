Бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Шевяковка Харьковской области
Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости
Российские военнослужащие освободили от бойцов киевского режима населенный пункт Шевяковка Харьковской области. Спецоперация продолжается, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Село под свой контроль в результате активных и решительных действий взяли подразделения «Северной» группировки войск.
Ранее войска «Южной» группировки в ходе наступательных операций освободили населенный пункт Вторая Федоровка в ДНР.
Кроме того, силами подразделения группировки «Центр» от противника освобождена Павловка.
