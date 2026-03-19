сегодня в 14:58

Войска «Южной» группировки в ходе наступательных операций взяли под контроль населенный пункт Вторая Федоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также силами военных освобождена от противника Павловка, сообщили в Минобороны РФ .

В настоящее время населенный пункт Вторая Федеровка контролируется российской армией. Освобождение этой территории усилило позиции ВС РФ в зоне соприкосновения с представителями киевского режима.

Подразделения группировки «Центр» благодаря четким и смелым маневрам освободили от противника поселок Павловка на территории ДНР.

Российские военные методично освобождают от Вооруженных сил Украины новые территории в зоне СВО, чем улучшают свои позиции и добиваются поставленных целей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.