Бойцы «Севера» эвакуировали семь жителей Волчанска

«Выйдя в безопасное место, жителей Волчанска на автомобильном транспорте вывезли в тыловой район, где им были предоставлены места отдыха и горячее питание в пункте временного размещения», — сообщили в Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления специальной военной операцией (СВО), где заслушал доклады, в том числе об освобождении Волчанска. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путину доложили не только о ходе освобождении Волчанска, и об освобождении Красноармейска.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.