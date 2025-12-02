Бойцы «Севера» эвакуировали семь жителей Волчанска
Вооруженные силы РФ эвакуировали семерых мирных жителей из освобожденного Волчанска, сообщает РИА Новости.
«Выйдя в безопасное место, жителей Волчанска на автомобильном транспорте вывезли в тыловой район, где им были предоставлены места отдыха и горячее питание в пункте временного размещения», — сообщили в Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления специальной военной операцией (СВО), где заслушал доклады, в том числе об освобождении Волчанска. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путину доложили не только о ходе освобождении Волчанска, и об освобождении Красноармейска.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.