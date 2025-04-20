Бойцы РФ и Украины эвакуируют погибших из серой зоны в ходе пасхального перемирия

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«Страна.ua»: бойцы ВС РФ и ВСУ эвакуируют погибших из серой зоны на фронте

По информации украинского издания «СТРАНА.ua», военнослужащие России и Украины во время продолжающегося пасхального перемирия совместно проводят эвакуацию тел погибших из так называемой серой зоны, находящейся на линии фронта.

Военные с обоих сторон подняли белые флаги на разных участках, чтобы эвакуировать павших в бою.

Ян Гагин, советник главы ДНР, ранее заявил, что атаки ВСУ на российскую территорию во время перемирия на Пасху указывают на утрату контроля Киевом над своей армией.

Также Минобороны России сообщило о том, что украинские военные осуществили атаки на российские приграничные районы во время пасхального перемирия.

Президент РФ Владимир Путин накануне объявил пасхальное перемирие — при условии, что Киев также его соблюдет. Российская сторона прекратила все боевые действия с субботы 18:00 до понедельника 00:00.