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Бойцы из КНДР за время работы в Курской области полюбили Россию и русский рэп

Начиная с октября 2024 года, в Россию прибыли порядка 1500 военных их Северной Кореи, которые помогали российским военным освобождать от присутствия ВСУ Курскую область. За это время военнослужащие успели полюбить Россию и творчество российских рэперов, сообщает Mash .

Каких именно музыкантов слушали северо-корейские военные, не уточняется. С российскими военными бойцы из КНДР общались через переводчиков.

Боевую подготовку бойцы КНДР проходили в Улан-Удэ. Начиная с ноября 2024 года, прикомандированные военные группами начали прибывать в Курскую область, где для проживания разместились отдельно от российских бойцов, но все равно поддерживали тесный контакт.

Особенно важным участие бойцов КНДР оказалось в операции в Плехове. Штурм населенного пункта длился порядка пяти часов. На поле боя бойцы Северной Кореи использовали оружие в основном своей страны.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о доблести, героизме и значимой поддержке, которую оказали бойцы КНДР военным российской армии.