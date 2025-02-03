Бои за село Запорожье и приближение к Днепропетровску: военкоры о ситуации на СВО

Котенок и «Русская весна» заявили о начале боев за село Запорожье

Российские войска вступили в бои за населенный пункт Запорожье в ДНР, сообщили военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале и «Русская весна» . По словам Котенка, на днепропетровском направлении ВС РФ сосредоточили усилия в районе Серебряное (Срибное) — Запорожье (ДНР).

Журналист добавил, что российские и украинские войска ведут ожесточенные бои за Успеновку. Кровопролитные столкновения также идут в окрестностях Новоалександровки и Надеждинки.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» добавил, что российские войска приближаются к границам Днепропетровской области. По данным ресурса, 2 февраля российским военным в ходе ожесточенных боев удалось закрепиться в центре населенного пункта Серебряное, после чего ВС РФ продолжили штурмовые действия на западном и северном направлениях. Сейчас в Серебряном завершается зачистка, заявили военкоры.

Тем временем Минобороны РФ заявило, что российские ВКС сбили украинский самолет Су-27.

