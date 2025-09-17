Боец СВО пролежал 5 дней без сознания, а потом добрался до своих через минные поля

Раненый боец СВО пролежал в окопе без сознания пять дней, а когда очнулся, смог в одиночку добраться до других российских военных через минные поля, сообщает SHOT .

Станислав работал кровельщиком, но в 2023 году отправился защищать Родину. В ходе выполнения боевой задачи боец получил сквозное ранение. Это произошло в канун Нового года.

Напарник оказал Станиславу первую помощь, а затем отправился за подмогой. После этого боец СВО потерял сознание. Очнулся он спустя пять дней в том же окопе.

Станислав решил не дожидаться помощи и сам сумел вылезти из окопа. Он смог добраться до российских военных через минные поля.

Сейчас мужчина вернулся к семье в Крым. Он ослеп на левый глаз, но не теряет расположения духа. Боец проходит реабилитацию и ищет себя на гражданке. Он помогает людям как массажист и мечтает о своем собственном массажном кабинете. В этом ему решила помочь команда Народного фронта.

