Мать погибшего бойца СВО из Уфы обвинила его вдову в браке по расчету

Вдова бизнесмена из Уфы исчезла с компенсацией после гибели второго мужа на СВО

Мать военнослужащего Эдуарда, погибшего в зоне СВО, выступила с серьезными обвинениями в адрес руководительницы союза предпринимателей Уфы Инги. По утверждению Аллы, женщина заключила брак с ее сыном из корыстных побуждений, а после его смерти скрылась с полученной компенсацией, сообщает Baza .

Предварительно известно, что Инга познакомилась с Эдуардом в 2023 году вскоре после гибели своего первого супруга, также участвовавшего в специальной военной операции. Брак был заключен через три месяца после похорон первого мужа. В феврале 2024 года Эдуард, находившийся в зоне боевых действий с 2022 года, погиб.

Мать бойца СВО самостоятельно организовывала поиск и транспортировку тела сына, что заняло несколько месяцев. При этом после похорон вдова бойца СВО получила компенсационные выплаты в размере 5 миллионов рублей и автомобиль, после чего перестала выходить на связь.

В 2025 году после похорон сына мать военного оформила наследство и выяснила, что значительная часть имущества исчезла. По ее словам, автомобиль сына был переоформлен на бывшую жену Ингу и увезен в неизвестном направлении.

Алла считает, что брак сына был фиктивным и заключался только для получения его денег и имущества. Бывшая невестка не отвечает на звонки и сообщения, полностью игнорируя попытки связаться с ней.

