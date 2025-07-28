Боец рассказал, что штурм Зеленого Гая длился две недели

Боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Череп рассказал, что штурм недавно освобожденного населенного пункта Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике длился две недели, сообщает РИА Новости .

«Две недели сопротивление было», — отметил он.

По его словам, украинские формирования старались убежать через подвалы, либо, если собирались сдаться в плен, бежали прямо навстречу российским войскам.

«Если в блиндажах сидят, они уже до последнего сидят», — добавил он.

Российские военные продолжают достигать целей специальной военной операции. Момент освобождения от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще одного опорного пункта на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР) попал на видео, которое опубликовало Минобороны.

На кадрах видно, как 36-я отдельная мотострелковая бригада группировки войск «Восток» методично наносит удары по объектам ВСУ и скоплению живой силы. В результате их действий населенный пункт Зеленый Гай в ДНР перешел под контроль российской армии, улучшив ее позиции.