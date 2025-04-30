Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня по линии фронта

Президент РФ Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Уиткофф во время длительных переговоров в Кремле в пятницу пытался убедить Путина, что Россия должна согласиться на прекращение огня, остановив боевые действия вдоль нынешних линий фронта», — говорится в сообщении.

Путин сохранил свою позицию относительно территорий, согласно которой под контроль РФ должны перейти все территории новых регионов.

По словам источника, переговоры на данный момент «зашли в тупик, и для достижения дальнейшего прогресса необходим прямой контакт между Путиным и Трампом».

Ранее в ходе переговоров Путин и Уиткофф обсудили ряд вопросов, в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной для окончания конфликта. В целом встреча в Кремле помогла дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по теме украинского кризиса, но и по другим международным вопросам, подчеркивал Ушаков.

11 апреля Владимир Путин и Стивен Уиткофф также проводили переговоры в Кремле. Президент и спецпосланник вновь обсуждали украинское урегулирование.



Тем временем Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной, но с нюансом.