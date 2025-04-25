Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной, но с нюансом

Переговоры США с Россией и Украиной по вопросу урегулирования конфликта прогрессируют, однако ситуация «очень хрупкая», заявил президент США Дональд Трамп. Он считает, что достижение мирного соглашения зависит от целого ряда факторов, сообщает NEWS.ru со ссылкой на интервью политика журналу Time.

«Думаю, Россия и Украина прогрессируют. Мы надеемся. [Но ситуация] очень хрупкая», — сказал Трамп.

Президент США также выразил мнение, что кризиса на Украине могло и не произойти, если бы его предшественник Джо Байден проявил должные усилия.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что Крым будет признан частью России в рамках мирной сделки по Украине.