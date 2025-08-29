Белоусов: ВС РФ проведет боевую апробацию системы «Свод» осенью

В России продолжается создание системы осведомленности в тактическом звене — «Свод». Ее боевую апробацию проведут осенью этого года, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии оборонного ведомства, сообщает пресс-служба ведомства.

«Свод» начали создавать в прошлом году. По словам Белоусова, она поможет ВС РФ в ведении боевых действий.

Опытно-боевую апробацию системы планируется провести в сентябре–ноябре. Затем «Свод» будут масштабировать на все группировки войск.

Также Белоусов поднял вопрос комплектование войск. Он отметил, что работа на данном направлении идет успешно, показатели плана выполняются.

Ранее министр рассказал, что потери ВСУ в текущем году уже превышают 340 тыс. военных и 65 тыс. единиц различной техники. Он также отметил, что ВС РФ продвигаются в зоне СВО почти вдвое быстрее, чем год назад.