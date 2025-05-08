Белоусов сказал, что РФ уже отбилась от крупной украинской атаки беспилотниками Спецоперация сегодня в 08:19 Фото - © Алексей Никольский/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов сказал, что РФ «уже отбилась» от беспилотников ВСУ. Так глава ведомства ответил на вопрос журналиста Кремлевского пула Александра Юнашева, спросившего, сможет ли Москва отразить атаку БПЛА противника в праздничные дни, видео опубликовано в Telegram-канале корреспондента.

«Без всякого сомнения», — сказал Белоусов. По словам главы Минобороны РФ, Москва уже успешно отбилась. Вечером 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что российская столица снова подверглась ударам со стороны ВСУ. Они задействовали для таких целей БПЛА, но налет получилось отразить.