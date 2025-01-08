Белгородская область за сутки подверглась атакам 7 беспилотников и 5 артснарядов

За последние сутки Белгородская область снова подверглась атакам со стороны киевского режима. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в этот раз обошлось без жертв среди людей и с минимальным материальным ущербом.

Системы противовоздушной обороны успешно перехватили семь беспилотных летательных аппаратов: пять в районе нескольких населенных пунктов Белгородского района и еще два над Валуйским округом. В последнем случае обошлось без жертв и повреждений.

В восьми населенных пунктах Белгородского района после атаки БПЛА и применения боеприпаса зафиксированы повреждения трех частных домов и одной легковой машины. Среди затронутых территорий — Политотдельский, Драгунское, Никольское, Пушкарное, Стрелецкое, Хохлово, Черемошное и Шишино.

На территории Грайворонского округа зарегистрированы два инцидента: артиллерийский обстрел села Новостроевка-Вторая и сброс взрывных устройств с дрона в Мокрой Орловке. В обоих случаях последствий удалось избежать.

В течение прошлых суток Белгородская область подверглась 21-му обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Тогда травмы легкой степени тяжести получил мужчина, его отпустили домой, осмотрев в больнице.