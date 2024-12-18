Баллистические ракеты Storm Shadow, предположительно, атаковали Бердянск и Токмак

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале заявил, что украинские войска нанесли ракетные удары по Бердянску и Токмаку. Предварительно, обстрел производился дальнобойными баллистическими ракетами Storm Shadow англо-французского производства.

По словам Балицкого, одна ракета была выпущена по Бердянску и три — по Токмаку. Российские войска сбили все четыре вражеские ракеты.

Фрагменты одной ракеты упали в Азовское море около Бердянска, трех других — в поле к западу от Токмака. В результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

«Продолжаю находиться на связи», — написал Балицкий.

Между тем Ростовскую область могли атаковать американскими баллистическими ракетами ATACMS. Губернатор Юрий Слюсарь заявлял, что в небе над регионом сбили 10 ракет.