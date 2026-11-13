Юлия Мейзингер сообщила о гибели 22-летнего сына

Гипнотерапевт Юлия Мейзингер рассказала в личном блоге о потере сына. Он погиб 11 ноября в возрасте 22 лет, сообщает «Царьград» .

По словам Мейзингер, ее сын упал с высоты. До своего дня рождения молодой человек не дожил 19 дней.

«11 ноября я потеряла сына. Это самая большая утрата в моей жизни. Никогда и ничем я не смогу заполнить эту утрату. И теперь мне приходится учиться жить заново», — сообщила Юлия в видеообращении, с трудом сдерживая слезы.

Мейзингер также опубликовала короткий ролик с сыном. На записи он обращается к матери, говорит, что у него все хорошо, и признается ей в любви. В личном блоге она поделилась тем, как тяжело переживать горе в одиночестве.

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