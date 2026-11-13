Звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот заявила, что ее пугает рост антисемитизма

Звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот призналась в страхе перед распространением ненависти к евреям. Она выступила на церемонии в Беверли-Хиллз, сообщает Life.ru .

По данным Fox News, израильская актриса особенно остро воспринимает происходящее после событий 7 октября 2023 года и последовавшей войны. Гадот считает опасной не только саму ненависть, но и привыкание общества к ее открытым проявлениям.

«Если люди привыкают слышать и видеть ненависть и отворачиваться, то где это закончится?» — задалась вопросом Гадот.

Актриса выступила 11 ноября на вручении гуманитарной премии Центра Симона Визенталя за 2026 год. Награду получил Инон Крейз, один из руководителей медиакомпании Skydance. Гадот высоко оценила его публичную позицию против антисемитизма и отметила, что такие примеры помогают людям сохранять мужество.

Крейз заявил, что руководители крупных компаний несут не только деловую, но и моральную ответственность. Он поблагодарил коллег за поддержку Израиля и еврейского народа.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Ливана запретили прокат «Чудо-женщины» из-за израильского происхождения исполнительницы главной роли.

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