Атаман Кузнецов раскрыл, сколько казаков участвовали в СВО
Атаман Кузнецов: в спецоперации поучаствовали 43 тыс российских казаков
В спецоперации за все время ее проведения поучаствовали 43 тыс. казаков из разных субъектов РФ. Около 4,5 тыс. человек из них выдали госнаграды, рассказал ТАСС атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.
10 человек получили звание героя России. Четверо из них были удостоены звания посмертно.
В зоне спецоперации продолжают находиться 18,5 тыс. казаков.
Ранее у поклонного креста на Волоколамском шоссе Московской области почтили память. Казаки на сутки задержали колонну немцев осенью 1941 года и уничтожили десятки машин.