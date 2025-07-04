«Туман в голове»: психолог объяснил, из-за чего люди выгорают на работе

Психолог Наумов: люди выгорают, если игнорируют проблемы со сном и отдых

Выгорание на работе происходит из-за постоянного нахождения человека в стрессе и игнорирования бессонницы и отдыха, сообщил РИАМО бизнес-психолог Виталий Наумов.

5 июля будет отмечаться День трудоголика. Этот неофициальный праздник придумали в США, чтобы привлечь внимание к проблемам выгорания, хронической усталости, нарушениям сна и серьезным заболеваниям.

«Выгорание — не лень. Это закономерный срыв адаптационных механизмов психики под прессом хронического стресса. Основные причины: постоянные дедлайны и многозадачность держат организм в режиме перманентной мобилизации. Гормон кортизол при длительном воздействии угнетает префронтальную кору, отвечающую за планирование и креативность. Результат — „туман в голове“», — уточнил Наумов.

Он добавил, что интенсивная отдача сил и времени проектам, клиентам с комбинацией игнорирования отдыха приводят к дополнительному эмоциональному истощению.