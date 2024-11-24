Память о подвигах кубанских казаков почтили в Волоколамском округе

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У поклонного креста на Волоколамском шоссе почтили память героев, отдавших свою жизнь в оборонительных боях осенью 1941 года, сообщили в пресс-службе округа.

Здесь собрались казаки Кубанского и Центрального казачьих войск, студенты Московского государственного университета технологий и управления им. К Г. Разумовского, кадеты Рузского казачьего кадетского корпуса, юнармейцы Москвы

83 года назад в этом месте казаки 4-го эскадрона 37-го Армавирского кавалерийского полка из корпуса генерала Льва Михайловича Доватора ценой собственных жизней на день остановили колонну наступавших немецких танков.

Без поддержки тяжёлой техники, вооруженные лишь несколькими ручными пулеметами, кинжалами, шашками и бутылками с зажигательной смесью они уничтожили более десятка вражеских машин.

В память о бесстрашии казаков, их героизме и преданности Родине собравшиеся прочли заупокойную литию о павших воинах, возложили цветы и венки к поклонному кресту.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.