Атакована телебашня в украинском Чернигове
Атакована телебашня в украинском Чернигове. Белый дым поднялся над зданием, сообщает «Политика Страны».
Количество пострадавших неизвестно. Другие подробности не приводятся.
Минобороны РФ на текущий момент не подтверждало атак по Чернигову.
Ночью с 29 на 30 октября российские войска нанесли массированный удар по Украине. Использовались более 100 беспилотников «Герань-2», десятки гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также крылатые «Калибры». Под удар попали военные и энергетические объекты на Украине.
