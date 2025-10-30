сегодня в 19:12

Атакована телебашня в украинском Чернигове. Белый дым поднялся над зданием, сообщает « Политика Страны ».

Количество пострадавших неизвестно. Другие подробности не приводятся.

Минобороны РФ на текущий момент не подтверждало атак по Чернигову.

Ночью с 29 на 30 октября российские войска нанесли массированный удар по Украине. Использовались более 100 беспилотников «Герань-2», десятки гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также крылатые «Калибры». Под удар попали военные и энергетические объекты на Украине.

