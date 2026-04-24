Какой будет погода в мае 2026 в Москве и Подмосковье: прогноз синоптиков

Апрель 2026 года запомнится жителям столичного региона неожиданно холодным финалом: в ночь на 22 апреля в Московском регионе наблюдалось существенное понижение температуры, которое стало рекордным для текущего месяца — столбики термометров опустились ниже нулевой отметки, что привело к возникновению ночных заморозков. Между тем уже через неделю в свои права вступит май — последний месяц весны.

Какой будет погода в конце апреля в Москве и Подмосковье

Согласно предварительному прогнозу центра погоды «Фобос», конец апреля вряд ли порадует жителей столичного региона долгожданным теплом. В ночь на понедельник, 27 апреля, столбики термометров в Москве покажут плюс 3-5 градусов, в Подмосковье — плюс 1-3 градуса. Днем потеплеет до плюс 4-6 и плюс 5-6 градусов соответственно. На фоне пасмурной погоды будут идти дожди.

В ночь на вторник, 28 апреля, в столичном регионе будет еще прохладнее: ночью в столице от нуля до плюс двух градусов, по области — от минус одного до плюс одного градуса. Днем температура повысится до плюс 5-7 и плюс 3-5 градусов. При этом сохранится пасмурная и дождливая погода.

В среду, 29 апреля, дожди прекратятся. Однако в Москве по-прежнему ожидается пасмурная погода, зато в Подмосковье из-за туч все же может выглянуть солнце. Ночью синоптики прогнозируют в столице от плюс 1 до плюс 3 градусов, по области — от минус 1 до плюс одного градуса. При этом днем существенно потеплеет, до 9-11 и 8-10 градусов соответственно.

Последний день апреля начнется в четверг с ночных температур в плюс 5-7 градусов в Москве и плюс 3-5 градусов — в Подмосковье. Днем потеплеет до плюс 10-12 и плюс 8-10 градусов. Ожидается облачная погода с дождями, но жителей Московской области из-за облаков может порадовать и солнце.

Прогноз погоды на майские праздники 2026

В предстоящем марте россиян ожидают долгие трехдневные выходные в честь Праздника Весны и Труда — они продлятся с пятницы, 1 мая, по воскресенье, 3 мая, включительно. По предварительным данным центра погоды «Фобос», все три дня жителей столичного региона ожидает пасмурная погода с дождями. Солнце может выглянуть лишь 2 мая. По ночам 1-3 мая температура будет держаться на уровне плюс 5-8 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 6-14 градусов.

Вторые трехдневные майские праздники — в честь Дня Победы — продлятся с субботы, 9 мая, по понедельник, 11 мая, включительно. Согласно предварительным данным портала Gismeteo, в Москве и области в эти дни установится пасмурная погода. При этом 9 мая возможны дожди, а 11 мая — прояснения в облаках. По ночам 9-11 мая температура будет держаться на уровне плюс 9-11 градусов, а днем воздух прогреется до 15-17 градусов.

Погода в мае 2026: дожди и тучи

Согласно предварительному прогнозу Gismeteo, в последний месяц весны 2026 года Московский регион в основном ждет пасмурная погода или погода с переменной облачностью, но без ясных дней. Впрочем, это лишь один из вероятных сценариев. По предварительным данным, на протяжении более двух недель месяца возможны дожди.

Самая холодная ночь, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут всего плюс четыре градуса, выпадет на пятницу, 1 мая. Самая низкая дневная температура — плюс 10 градусов — также ожидается в этот день. Самыми теплыми ночами пятого месяца года могут стать ночи на 21-24 мая, когда столбики термометров опустятся до 13 градусов выше нуля. Самая высокая дневная температура — плюс 19 градусов — ожидается 6 мая.

Каким будет конец весны 2026 в Москве и Подмосковье

В первой половине мая в европейскую часть России вернутся заморозки — такой прогноз в беседе с РИА Новости дал доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист по сезонным явлениям природы) Михаил Любов. Ученый отметил, что заморозки — нормальное для мая явление. Обычно температура опускается ниже нуля по ночам, а в светлое время суток воздух прогревается до плюсовых значений.

«Это, как говорят в народе, «черемуховые» холода, как правило, совпадающие с цветением черемухи в первой-второй декаде мая. Они обязательно будут», — подчеркнул Любов. Он также уточнил, что в средней полосе России не бывает потепления по нарастающей, чтобы с первых теплых дней в марте температура воздуха только повышалась.

«После первых волн тепла приходит волна более холодная, потом опять будет потепление. Потом снова волна холодная. Но обычно весной каждая повторяющаяся волна похолодания уже не такая интенсивная, как предыдущая. То есть постепенно к июню холодные волны сойдут на нет», — отметил Любов.

О том, что метеорологическое лето придет в столичный регион в конце мая — начале июня, ранее в беседе с ТАСС также заявлял начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. По его словам, фактическое лето начинается при достижении устойчивой среднесуточной температуры на уровне 15 градусов тепла. «В Москве эта дата наступает в среднем 25 мая», — заключил Терешонок.