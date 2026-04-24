«Платон» выдержал холод и 150°C тепла: телескоп Европы ищет двойников Земли

Главная цель миссии — поиск потенциально обитаемых планет земного типа у звезд, похожих на Солнце. Чтобы найти планеты, похожие на Землю, телескоп должен улавливать мельчайшие изменения яркости звезды — менее 0,008 процента. Для этого критически важна работа 26 сверхчувствительных камер. Их точность и фокусировка зависят от температуры оптических тубусов. Поэтому в ходе испытаний инженеры проверяли, можно ли поддерживать оптимальную фокусировку, контролируя температуру с высокой точностью.

В LSS аппарат проверили «лютым холодом и испепеляющим жаром». Обращенную к Солнцу сторону нагрели до 150 градусов Цельсия, при этом следили, чтобы температура камер оставалась в диапазоне от минус 70 до минус 90 градусов. В холодной фазе зонд остужали, а внутри запускали систему микроклимата, чтобы не переохладить камеры. Аппарат подвергли нагрузкам, выходящим за пределы штатных условий на орбите.

Испытания в космическом симуляторе завершены. Анализ собранных данных продолжится в ближайшие месяцы. Подготовка миссии идет по графику: к концу 2026 года телескоп будет готов к полету, а запуск намечен на январь 2027 года.

