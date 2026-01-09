Атака «Орешника»: момент удара «огненными шарами» в Львовской области попал на видео

сегодня в 09:28

Момент удара «Орешника» в Львовской области попал на видео

Удар ВС РФ гиперзвуковой ракетой «Орешник» по критически важным объектам на Украине попал на видео, его разместил SHOT .

На видеоролике с территории Львовской области видно, как небо озаряется «молниями» и всполохами от взрывов. «Огненные шары» обрушились с неба, предварительно, по самому крупному газовому хранилищу на Украине Бильче-Волыцко-Угерскому и Стрыйскому газовому месторождению.

Это был ответ российской армии на террористическую атаку Киева по резиденции главы государства Владимира Путина. Удары наносились высокоточным оружием.

В итоге ВС РФ поразили объекты производства БПЛА, которыми ВСУ атаковала резиденцию президента 29 декабря, а еще объекты энергетической инфраструктуры страны, обеспечивающие работу ВПК.

Максимальная дистанция поражения гиперзвуковой ракеты «Орешник» — 5,5 тыс. километров, а максимальная скорость полета 10 махов — 12 380 км/ч.

