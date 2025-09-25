Артисты и документалисты RT выступили для бойцов в госпитале Звенигорода

Документалисты RT и популярные артисты посетили госпиталь в Звенигороде, где выступили для бойцов и пообщались с ранеными военнослужащими, сообщает RT .

В госпитале Звенигорода для военных выступили Николай Басков, Лариса Долина, Елена Север и Денис Майданов. После концерта артисты прошли по палатам, чтобы поддержать тех бойцов, которые не смогли присутствовать на выступлении.

Среди гостей был сотрудник RT и ветеран СВО Илья Казаков, потерявший ноги на передовой. Он поделился с бойцами своим опытом и рассказал, как важно не терять веру и преодолевать трудности.

Военным также показали фильм «Сила». Мероприятие прошло в рамках проекта «Песни и кино — нашим героям», который организован фестивалем «RT.Док: Время наших героев» совместно с RU.TV.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.