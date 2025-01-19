Артиллеристы сбросили агитлистовки на позиции ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы группировки войск «Днепр» сбросили агитлистовки на позиции украинской армии в Херсонской области. В листовках содержится призыв сдаваться, сообщает РИА Новости .

С помощью РСЗО «Град» артиллеристы выполнили стрельбу 122-миллиметровыми агитационными снарядами. Тем самым они распространили на правом берегу Днепра листовки с призывом сдаваться.

Рулоны с агитационными листовками загрузили в специальные снаряды вместо взрывчатого вещества и поражающих элементов. От обычных эти снаряды отличаются красным цветом, а взрыватель оснащен таймером, который настраивается в зависимости от дальности.

Наводчик БМ-21 «Град» с позывным Симкич отметил, что распространяемая памятка — это инструкция не только для военных, но и для мирных жителей. Там написано, как сдаться и в плен, а также как вести себя во время боевых действий.

«Противнику гарантируется жизнь, полная медицинская помощь, связь с семьей», — добавил военнослужащий.

Ранее военный из группировки войск «Север» смог ликвидировать штурмовиков противника с помощью рюкзака с минами. Он бросил сумку прямо в погреб, где сидели бойцы ВСУ.