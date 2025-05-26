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Апти Алаудинов заявил о победе в СВО

Россия уже одержала победу в специальной военной операции на Украине, считает командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его мнению, сейчас российскому народу нужно «сделать все», чтобы укрепить единство и быть готовым к новым вызовам. Слова генерала приводит боец «Ахмата» с позывным Молотов в своем Telegram-канале .

«Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли», — говорится в посте Telegram-канала «Молотов „Ахмат“».

Апти Алаудинов подчеркнул, что сила России состоит в ее единстве. По словам главы спецназа, РФ — «это слишком мощное государство». Бог любит и хранит Россию, уверен военачальник.

«Даст Бог, скоро мы к миру в нашей стране придем, СВО завершится, и тогда мы с вами сможем посмотреть друг другу в глаза», — добавляется в публикации.

Ранее чеченский генерал призывал россиян сплотиться и не делиться «на национальности, вероисповедания, черных и белых».

