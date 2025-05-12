«Победа за нами»: Алаудинов призвал россиян к единению

Алаудинов призвал россиян сплотиться, не делясь по национальности и вере

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления министерства обороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов призвал население России сделать максимум для того, чтобы сплотиться.

Говоря на эту тему, он посоветовал не делиться «на национальности, вероисповедания, черных и белых». Командир спецназа «Ахмат» считает, что россиянам надо сделать все, чтобы обрести единство.

Он также призвал граждан РФ не сомневаться в победе и в том, что «нас любит Бог».

«Не сомневайтесь — победа, она за нами. И это вопрос однозначный», — написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

Ранее командир спецназа «Ахмат» рассказал о самочувствии участников операции «Поток» в Судже. По его словам, многие из бойцов находятся на лечении.