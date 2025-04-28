Алаудинов рассказал о самочувствии участников операции «Поток» в Судже

сегодня в 13:05

Большинство бойцов группы «Аида» спецназа «Ахмат», принимавших участие в операции «Поток», которая предполагала освобождение Суджи в Курской области, сейчас находятся на лечении, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Об этом сообщает ТАСС .

У военнослужащих возникли проблемы со здоровьем из-за длительного нахождения в газовой трубе. У бойцов поражены внутренние органы: легкие, дыхательные пути.

Алаудинов подчеркнул, что пострадавшим военным оказывается вся необходимая помощь. Он считает, что назначенное лечение обязательно поможет бойцам выздороветь полностью — такая возможность есть.

Командир спецназа «Ахмат» добавил, что некоторые участники операции «Поток» уже вернулись в строй.

В ходе освобождении Суджи военным пришлось преодолеть около 15 км внутри трубопровода, чтобы затем внезапно выйти в глубине обороны ВСУ, непосредственно у города.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Курская область освобождена от ВСУ. Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину.