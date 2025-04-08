Андрей Воробьев: Центр слепоглухонемых помогает бойцам СВО в реабилитации

«Сейчас очень важна реабилитация, и у нас такие центры работают. Один из них, Владимир Владимирович, вы поддержали несколько лет назад, и мы его запустили. Это центр для слепоглухонемых. Раньше прежде всего он был настроен на тех, у кого заболевания были, а сейчас некоторым ребятам, которые получили ранения, нужна помощь», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что сейчас центр активно работает, помогает, очень востребован. Его востребованность также связана с тем, что центр предоставляет возможность обучения и приобретения конкретной специальности.

Всего в Подмосковье работает три центра. Это «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-центр» в Коломне, а с декабря — центр Мещерякова в Сергиевом Посаде — для тех, кто потерял зрение или слух. Пока это единственный в РФ центр, где реабилитацию и обучение могут проходить слепоглухие.

Ранее Воробьев доложил Путину о мерах поддержки семей участников специальной военной операции в Московской области. В каждом округе есть подразделения, которые занимаются семьями бойцов СВО.