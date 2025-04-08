Воробьев доложил Путину о поддержке семей участников СВО в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки семей участников специальной военной операции в Московской области. В каждом округе есть подразделения, которые занимаются семьями бойцов СВО.

«Хотел доложить о приоритетных проектах, которые мы реализуем, Владимир Владимирович. Но прежде чем перейти к хозяйственной повестке, я хотел сделать акцент, наверное, на самое главное — на поддержку наших бойцов и семей. Всё то, что сейчас имеет принципиально важное значение. У нас работает фонд „Защитники Отечества“. Работает, как я считаю, результативно, потому что те жалобы или обращения, скорее, которые мы получаем по тем или иным видам проблем, решаются регулярно», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в каждом округе также есть подразделения, которые занимаются семьями бойцов. 18 тыс. человек уже прошли через фонд.

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Фонд оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отмечал, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.