Андрей Воробьев: 2 человека погибли в Подмосковье при ночной атаке беспилотников

Силы противовоздушной обороны в ночь на понедельник уничтожили 4 беспилотника на территории Воскресенска и Коломны. В результате атаки дронов погибли 2 человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 6-летний внук. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы окажем всю необходимую помощь семье», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что фасады и остекление в ряде домов Воскресенска были повреждены, также было нарушено уличное освещение. Сотрудники экстренных служб приступили к работе на месте.

«Пострадавших, кроме указанного случая, нет», — уточнил глава региона.

Жителям, которым будет необходимо временное размещение, будет выделено жилье. Воробьев подчеркнул, что граждане получат необходимую помощь и поддержку.

Ранее стало известно, что средства ПВО за минувшую ночь сбили 84 беспилотника ВСУ над российскими регионами. В том числе 4 из них были уничтожены в Московском регионе.