Ночной налет дронов на регионы РФ: уничтожено более 80 беспилотников ВСУ

сегодня в 08:20

С 23 часов 28 сентября до 7 часов 29 сентября российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 84 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

24 беспилотника ликвидировали над Брянской областью, а 21 сбили над Белгородской.

По 9 БПЛА уничтожили в Воронежской и Смоленской областях. Семь беспилотников ликвидировали в Калужской.

Четыре дрона сбили в Московском регионе, 3 — в Орловской области, 1 — в Курской.

Суммарно ночью российские средства ПВО ликвидировали 84 БПЛА ВСУ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.