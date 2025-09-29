Ночной налет дронов на регионы РФ: уничтожено более 80 беспилотников ВСУ
Средства ПВО ночью ликвидировали 84 БПЛА ВСУ над российскими регионами
Фото - © РИА Новости
С 23 часов 28 сентября до 7 часов 29 сентября российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 84 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
24 беспилотника ликвидировали над Брянской областью, а 21 сбили над Белгородской.
По 9 БПЛА уничтожили в Воронежской и Смоленской областях. Семь беспилотников ликвидировали в Калужской.
Четыре дрона сбили в Московском регионе, 3 — в Орловской области, 1 — в Курской.
Суммарно ночью российские средства ПВО ликвидировали 84 БПЛА ВСУ.
