99 украинских беспилотников перехватили над Россией этой ночью

Минувшей ночью над семью регионами РФ, Азовским и Черным морями были сбиты 99 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

БПЛА противника уничтожили с 20 часов 10 апреля до 7 часов 11 апреля дежурными средствами ПВО.

Беспилотники ликвидировали над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областями, а также над Азовским и Черным морями.

Ранее два человека погибли при ударе ВСУ в Белгородской области. БПЛА попал в грузовой автомобиль.

